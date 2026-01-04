Рубио: США не нужна венесуэльская нефть

Соединенные Штаты желают, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли "на благо народа Венесуэлы", подчеркнул американский госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, однако Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность Боливарианской Республики контролировали противники американских властей. С таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах полно нефти, но мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками США", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты желают, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли "на благо народа Венесуэлы".

В субботу президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что американское присутствие в Венесуэле будет не военным, а затронет сферу энергетики, в частности, нефтяной сектор.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.