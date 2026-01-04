Эксперт Дэвис: предлог для атаки на Венесуэлу был полностью сфабрикован

Те наркотики, которые поступали из Венесуэлы, в первую очередь шли в Европу, а не в Соединенные Штаты, отметил подполковник американской армии в отставке

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Приказ об атаке на Венесуэлу был отдан американским лидером Дональдом Трампом под целиком и полностью сфабрикованными предлогами. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

"Речь идет не о том, чтобы защитить Америку от наркотиков. Необходимо просто понять, что все это было целиком и полностью сфабриковано", - обратил внимание Дэвис в своем подкасте в YouTube.

Кроме того, он отметил, что те наркотики, которые поступали из Венесуэлы, в первую очередь шли в Европу, а не в Соединенные Штаты. Сами же США вряд ли примирились бы, если бы нечто подобное было совершено против них, подчеркнул эксперт.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.