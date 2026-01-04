МО Венесуэлы: при похищении Мадуро убили значительную часть его охраны

Среди них были и мужчины, и женщины, отметил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес © Вадим Савицкий/ ТАСС

КАРАКАС, 4 января. /ТАСС/. Американские военные хладнокровно убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его жены, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Это преступление было совершено в субботу, 3 января 2026 года, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности - солдат и невинных граждан, среди которых были и мужчины, и женщины", - сказал министр обороны в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Telesur.