Focus Online: операция США в Венесуэле является "очень плохой новостью" для Зеленского

Даже на Западе говорят, что Соединенные Штаты нарушили международное право, отметил автор статьи на сайте германского издания Focus Online

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет с тревогой следить за развитием событий в Венесуэле, так как для него "рейд [президента США Дональда] Трампа является очень плохой новостью". Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте германского издания Focus Online.

"В связи с ударом США по Венесуэле и задержанием лидера страны Николаса Мадуро война на Украине как минимум на время отошла на задний план. При этом Владимир Зеленский будет с тревогой следить за дальнейшим развитием ситуации в Южной Америке", - отметил автор. По его оценке, после операции США российской стороне будет легче продвигать свою точку зрения на события на Украине и она будет звучать убедительнее, в том числе для стран глобального Юга.

Автор обратил внимание на то, что даже на Западе звучат голоса о том, что США нарушили международное право. "Канцлер Фридрих Мерц сейчас скрывается за дипломатической завесой, говоря о "сложной" правовой ситуации. В такой дискуссии быстро становится неясным, что по-прежнему есть разница в том, хотят ли свергнуть диктатора под предлогом мнимого "наркотерроризма" или завоевать и аннексировать соседнюю страну", - говорится в статье.

Кроме того, как отмечает автор, еще одна опасность для Зеленского заключается в том, что США теперь полностью сосредоточили свое внимание на свой "задний двор" - Центральную и Южную Америку, что может развязать руки России.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.