Экс-морпех США назвал американскую операцию в Венесуэле катастрофической ошибкой

Джон Марк Дуган предупредил, что подобные действия ведут к дестабилизации всей международной системы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бывший офицер Корпуса морской пехоты США и полиции штата Флорида, военный корреспондент Джон Марк Дуган в беседе с ТАСС назвал похищение американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро фатальной ошибкой, которая разрушает основы мирового порядка.

"Вы можете симпатизировать Дональду Трампу и при этом осознавать, что это (операция США - прим. ТАСС) катастрофическая ошибка. Вы можете презирать Мадуро, но понимать, что право на защиту, которым пользуются политические лидеры, только что было уничтожено", - сказал собеседник агентства. По его мнению, "заявив о праве захватить действующего главу иностранного государства и подвергнуть его внутреннему судебному преследованию, Соединенные Штаты переступили черту".

Дуган предупредил, что подобные действия ведут к дестабилизации всей международной системы. "Когда суды становятся оружием, а их обвинения - актами войны, невозможно оставаться нейтральным. Остаются лишь эскалация, возмездие и месть, облеченные в судебные формулировки", - считает он.

"А как насчет Ирака? Ливии? Йемена? Сирии? Афганистана? Войн с использованием беспилотников? Прокси-войн? Блокад? Разрешений со стороны Конгресса, приведших к массовой гибели мирных жителей? В зарубежных правовых системах многие из этих действий уже квалифицируются как преступления против человечности или терроризм. Соединенные Штаты теперь поддержали идею, что такие обвинения оправдывают физический захват, а не дипломатию", - добавил военкор.

Эксперт отметил, что ранее США оправдывали вторжения в зарубежные страны военной необходимостью. В ситуации с Венесуэлой "новым и вопиющим стало использование внутреннего уголовного законодательства в качестве достаточного основания для нарушения границ и похищения лидера". "У традиционной войны есть пределы, у юридической - нет", - считает он.

"Когда суверенитет распространяется только на друзей, закон перестает существовать, остается только сила. Империи рушатся не потому, что они слабы. Они рушатся потому, что убеждают себя в своей безнаказанности", - заключил собеседник агентства.