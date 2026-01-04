Рубио: Венесуэла должна перестать быть вотчиной для Ирана и "Хезболлах"

Венесуэла небезразлична Соединенным Штатам, отметил американский госсекретарь

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. США обладают рядом требований к Венесуэле, одно из них заключается в том, чтобы Боливарианская республика перестала быть вотчиной для противников Вашингтона, в частности для Ирана и движения "Хезболлах". Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нам Венесуэла небезразлична, мы хотим, чтобы у нее все получалось в дальнейшем, однако наша первоочередная задача - это Америка. Больше никаких наркотиков, банд <…>, движущихся в нашем направлении, и больше никаких областей в нашем полушарии, которые становятся перепутьем для каждого нашего противника в мире. "Хезболлах", Иран превратили ее [Венесуэлу] в свою вотчину. Это не может и не будет продолжаться при действующей [американской] администрации", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе президента Николаса Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.