Республиканец Коттон: Рубио общается с властями Венесуэлы о переходном правительстве

Они работают над будущей формой того, как будет выглядеть временное правительство, отметил Том Коттон

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в настоящее время консультируется с властями и оппозицией Венесуэлы относительно возможного вида переходного правительства Боливарианской Республики. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон (республиканец от штата Арканзас).

"Я знаю, что госсекретарь Рубио ведет консультации с представителями правительства Мадуро, а также с членами оппозиции. Они работают над будущей формой того, как будет выглядеть временное или переходное правительство", - заявил сенатор в интервью телекомпании CNN.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план управления Венесуэлой после захвата американским спецназом ее президента Николаса Мадуро. По данным издания, в рабочую группу по этому вопросу входят Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, они работают над созданием "временной правительственной структуры", которая якобы будет заниматься восстановлением нефтяной промышленности и стабильности в Венесуэле.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе президента Николаса Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.