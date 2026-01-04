В квартире Миндича в Киеве при обыске нашли оружие
Редакция сайта ТАСС
17:05
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Оружте было обнаружено при обыске в квартире бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, фигурирующего в деле о коррупции в энергетическом секторе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
По их информации, в киевской квартире по улице Гусовского найдены нарезные карабины "Вулкан-ТК", АКМС, Steyr Mannlicher AUG/SA, ружье Remington 870, а также пистолет CZ P-10.
Как сообщает издание, все огнестрельное оружие было официально зарегестрировано на имя бизнесмена.