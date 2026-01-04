Испания и пять стран Латинской Америки выступили против действий США в Венесуэле

Ситуация должна быть урегулирована исключительно мирными средствами и в соответствии с международным правом, говорится в совместном заявлении

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Бразилия, Испания, Колумбия, Мексика, Уругвай и Чили на фоне событий в Венесуэле заявили о неприятии военных действий, осуществляемых в одностороннем порядке. Об этом говорится в совместном заявлении стран, распространенном испанскими властями.

"Мы выражаем глубокую озабоченность [в связи с происходящим в Венесуэле] и неприятие военных действий, осуществляемых в одностороннем порядке на территории Венесуэлы, которые противоречат основополагающим принципам международного права, в частности, запрету применения и угрозы применения силы, уважению суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленным в Уставе ООН, - говорится в коммюнике. - Эти действия создают крайне опасный прецедент для мира и региональной безопасности и угрожают гражданскому населению".

Как отмечается в заявлении, ситуация в Венесуэле должна быть урегулирована исключительно мирными средствами, посредством диалога, переговоров и с уважением воли венесуэльского народа без внешнего вмешательства и в соответствии с международным правом. "Мы выражаем нашу обеспокоенность по поводу любых попыток государственного контроля, управления или внешнего присвоения природных или стратегических ресурсов, что несовместимо с международным правом и угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона", - говорится в коммюнике.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.