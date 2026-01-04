Сенатор Мерфи: Венесуэла не представляет угрозы для Соединенных Штатов

По его словам,

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Военная агрессия США в отношении Венесуэлы не имеет никакого отношения к национальной безопасности, Боливарианская Республика не представляет угрозы для Соединенных Штатов. Об этом заявил сенатор Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут).

"Никто не просил об этом, потому что это не имеет никакого отношения к национальной безопасности, и полагаю, что наиболее важный разговор надо вести о том, что Венесуэла не является угрозой для Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу CNN, отметив, что все действия администрации президента США Дональда Трампа были "совершенно незаконными" и причиной для них стали венесуэльская нефть и природные ресурсы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе президента Николаса Мадуро с супругой из страны. По информации CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.