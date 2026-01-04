Трамп: вице-президент Венесуэлы "заплатит", если ее действия не устроят США

Если она не будет поступать правильно, цена может быть выше, чем пришлось "заплатить" захваченному США президенту страны Николасу Мадуро, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.

По словам Трампа, "если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем [захваченный США президент страны Николас] Мадуро".