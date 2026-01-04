Трамп: вице-президент Венесуэлы "заплатит", если ее действия не устроят США
17:36
обновлено 17:49
ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.
По словам Трампа, "если она не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем [захваченный США президент страны Николас] Мадуро".