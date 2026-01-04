Вице-премьер Молдавии: важно обеспечить демократический переход в Венесуэле

Михай Попшой отметил, что это "будет отвечать потребностям и интересам" Боливарианской Республики

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой отметил важность обеспечить демократический переход в Венесуэле после информации о захвате военными США президента Николаса Мадуро.

"Легитимность режима Мадуро на протяжении длительного времени оспаривается как внутри страны, так и за ее пределами. Мы неизменно поддерживаем право народа Венесуэлы на свободу и демократию. Крайне важно обеспечить демократический переход, который будет отвечать потребностям и интересам народа Венесуэлы", - написал Попшой в X.

Другие официальные лица Молдавии ситуацию в Венесуэле не комментируют.