Фицо назвал действия США в Венесуэле "нефтяной авантюрой"

Премьер Словакии отметил, что крупные мировые игроки "совершенно стерли существование международного права"

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил действия США в Венесуэле, назвав их "нефтяной авантюрой". Соответствующее заявление он разместил в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Невзирая на то, что мы не можем ничего сделать, даже символически, а неуместные вещи делать не буду, я должен однозначно эту очередную американскую нефтяную авантюру осудить и отвергнуть, даже ценой того, что моя ясная и последовательная позиция может на определенное время политически ухудшить словацко-американские отношения", - заявил Фицо.

Премьер выразил разочарование по поводу неэффективности ООН и беспомощности Совета Безопасности всемирной организации, который, по его словам, нуждается в реформе. Фицо также указал, что крупные мировые игроки попирают нормы международного права. "Сверхдержавы сегодня делают буквально все, что хотят. Они совершенно стерли существование международного права и [понятие о] необходимости его соблюдения", - полагает премьер Словакии.

Кроме того, Фицо раскритиковал Евросоюз. "Если Словакия, кроме ясных заявлений, ничего не может сделать для исправления данного грубого нарушения международного права, то есть одна [международная] организация, у которой такая сила есть, но она непригодна и лицемерна. Ей является ЕС, - отметил премьер. - Многие годы я призываю, чтобы у ЕС была собственная внешняя политика, чтобы он избавился от тотального влияния США".

Фицо подчеркнул, что сделает все, чтобы Словакия никогда не была втянута "в никакую военную авантюру". "Я, как председатель правительства суверенной страны, уважаю международное право", - сказал он. Премьер отметил, что республика реализует политику сотрудничества со всеми заинтересованными в этом государствами-партнерами, "несмотря на то, находятся они на западе, востоке, севере или юге".