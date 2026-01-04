МИД Пакистана обеспокоен ситуацией в Венесуэле

В Исламабаде внимательно следят за развитием событий и прилагают усилия для обеспечения безопасности пакистанской диаспоры в латиноамериканской стране

ИСЛАМАБАД, 4 января. /ТАСС/. Пакистан обеспокоен ситуацией в Венесуэле, призывает к сдержанности и решению разногласий на основе международного права. Об этом сообщил МИД исламской республики.

"Пакистан придает большое значение благополучию народа Венесуэлы и с обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации в Венесуэле", - говорится в пресс-релизе. - Мы настоятельно призываем к сдержанности и деэскалации для прекращения кризиса и подчеркиваем необходимость соблюдения принципов Устава ООН, а также международного права для урегулирования всех нерешенных вопросов".

Согласно заявлению пакистанского внешнеполитического ведомства, в Исламабаде внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и прилагают усилия для обеспечения безопасности пакистанской диаспоры в латиноамериканской стране.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе президента Николаса Мадуро с супругой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.