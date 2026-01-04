Заседание Постоянного совета ОАГ по Венесуэле запланировано 6 января

На заседании обсудят последние события в республике

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Заседание Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации в Венесуэле пройдет в Вашингтоне 6 января. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.

Как следует из документа, "специальное заседание Постоянного совета ОАГ с целью обсуждения последних событий в Боливарианской Республике Венесуэла пройдет 6 января в 10:00 (18:00 мск)". 3 января генеральный секретарь ОАГ Альберт Рамдин анонсировал проведение заседания Постоянного совета организации с тем, чтобы "страны-участницы могли высказаться по этой ситуации открыто, коллективно и конструктивно".

ОАГ со штаб-квартирой в Вашингтоне была создана в 1948 году. Формально в ее состав входили 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США ОАГ приостановила членство Кубы. В 2017 году Венесуэла объявила о выходе из ОАГ и через два года в соответствии с уставом этой организации была исключена из ее состава. В ноябре 2021 года власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из ОАГ в связи с ее вмешательством во внутренние дела республики.