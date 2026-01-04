В Сухуме назвали неконструктивными призывы Грузии отозвать признание Абхазии

Признание независимости Абхазии некоторыми государствами, включая Венесуэлу, представляет собой реализацию их суверенного права на осуществление самостоятельной внешней политики, отметил заместитель министра иностранных дел республики Одиссей Бигвава

СУХУМ, 4 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава назвал неконструктивными призывы грузинского политика Мамуки Мдинарадзе и МИД Грузии к властям Венесуэлы в связи с последними событиями отозвать решение о признании Абхазии.

"В связи с заявлением Мамуки Мдинарадзе и сообщением МИД Грузии в X считаем необходимым отметить, что попытки отдельных представителей грузинского политического спектра интерпретировать международные процессы, исходя из собственных политических ожиданий, не отражают объективно сложившиеся региональные и международные реалии. Заявления о так называемой политике непризнания либо о возможном пересмотре решений государств, признавших независимость Абхазии, не имеют под собой правовых оснований и не способствуют формированию конструктивной атмосферы в регионе", - говорится в официальном комментарии Бигвавы.

Замминистра иностранных дел отметил, что "Республика Абхазия является суверенным государством, сформированным на основе свободного и неоднократно подтвержденного волеизъявления многонационального народа Абхазии". По его словам, "данный принцип является краеугольным камнем абхазской государственности и не подлежит внешнему пересмотру". "Признание независимости Республики Абхазия рядом государств, включая Боливарианскую Республику Венесуэла, представляет собой реализацию их суверенного права на осуществление самостоятельной внешней политики. Республика Абхазия не рассматривает международное признание в качестве самоцели", - говорится в комментарии.

Бигвава подчеркнул, что основное внимание уделяется укреплению институтов государственности, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, поддержанию безопасности и расширению дипломатических контактов на основе взаимного уважения и равноправия. Он отметил, что "поддержка со стороны Российской Федерации и других дружественных государств способствует укреплению стабильности и развитию Абхазии, не подменяя собой волю ее народа".

"Республика Абхазия последовательно исходит из принципа невмешательства во внутренние дела других государств и не комментирует внутриполитические процессы в Грузии. В то же время мы сохраняем готовность внимательно и ответственно воспринимать любые сигналы, свидетельствующие о стремлении к более прагматичному и реалистичному подходу в региональной политике", - отметил Бигвава.

Замглавы МИД сказал, что "Республика Абхазия подтверждает свою приверженность принципам мирного сосуществования, добрососедства и уважения международного права, власти страны открыты к развитию диалога и сотрудничества с заинтересованными государствами, включая Грузию, при условии соблюдения принципов равноправия, взаимного уважения и признания объективно сложившихся политико-правовых реалий".

Венесуэла - третья страна, признавшая независимость Абхазии после России и Никарагуа. Между странами установлены дипломатические отношения.

Ситуация в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.