В Сухуме назвали неконструктивными призывы Грузии отозвать признание Абхазии
СУХУМ, 4 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава назвал неконструктивными призывы грузинского политика Мамуки Мдинарадзе и МИД Грузии к властям Венесуэлы в связи с последними событиями отозвать решение о признании Абхазии.
"В связи с заявлением Мамуки Мдинарадзе и сообщением МИД Грузии в X считаем необходимым отметить, что попытки отдельных представителей грузинского политического спектра интерпретировать международные процессы, исходя из собственных политических ожиданий, не отражают объективно сложившиеся региональные и международные реалии. Заявления о так называемой политике непризнания либо о возможном пересмотре решений государств, признавших независимость Абхазии, не имеют под собой правовых оснований и не способствуют формированию конструктивной атмосферы в регионе", - говорится в официальном комментарии Бигвавы.
Замминистра иностранных дел отметил, что "Республика Абхазия является суверенным государством, сформированным на основе свободного и неоднократно подтвержденного волеизъявления многонационального народа Абхазии". По его словам, "данный принцип является краеугольным камнем абхазской государственности и не подлежит внешнему пересмотру". "Признание независимости Республики Абхазия рядом государств, включая Боливарианскую Республику Венесуэла, представляет собой реализацию их суверенного права на осуществление самостоятельной внешней политики. Республика Абхазия не рассматривает международное признание в качестве самоцели", - говорится в комментарии.
Бигвава подчеркнул, что основное внимание уделяется укреплению институтов государственности, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, поддержанию безопасности и расширению дипломатических контактов на основе взаимного уважения и равноправия. Он отметил, что "поддержка со стороны Российской Федерации и других дружественных государств способствует укреплению стабильности и развитию Абхазии, не подменяя собой волю ее народа".
"Республика Абхазия последовательно исходит из принципа невмешательства во внутренние дела других государств и не комментирует внутриполитические процессы в Грузии. В то же время мы сохраняем готовность внимательно и ответственно воспринимать любые сигналы, свидетельствующие о стремлении к более прагматичному и реалистичному подходу в региональной политике", - отметил Бигвава.
Замглавы МИД сказал, что "Республика Абхазия подтверждает свою приверженность принципам мирного сосуществования, добрососедства и уважения международного права, власти страны открыты к развитию диалога и сотрудничества с заинтересованными государствами, включая Грузию, при условии соблюдения принципов равноправия, взаимного уважения и признания объективно сложившихся политико-правовых реалий".
Венесуэла - третья страна, признавшая независимость Абхазии после России и Никарагуа. Между странами установлены дипломатические отношения.
Ситуация в Венесуэле
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.