Группа друзей в защиту Устава ООН осудила агрессию США против Венесуэлы

В состав объединения входят Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 4 января. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осудила агрессию США против Венесуэлы, а также потребовала немедленного освобождения президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом говорится в заявлении объединения, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Группа друзей в защиту Устава ООН самым решительным и категорическим образом осуждает акт агрессии, совершенный 3 января 2026 года против Боливарианской Республики Венесуэла специальными силами США, который включал вооруженные нападения на гражданские и военные объекты в столице Каракасе, а также в других городах Венесуэлы, и незаконное похищение президента и первой леди Боливарианской Республики Венесуэла, Его Превосходительства Николаса Мадуро Мороса и Ее Превосходительства Силии Флорес де Мадуро", - указано в заявлении. В нем содержатся требования по незамедлительному прекращению всех враждебных действий против Венесуэлы, возвращению президента Мадуро и его жены на родину и привлечению к ответственности лиц, виновных в данных актах агрессии.

Группа друзей в защиту Устава ООН решительно отвергла заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во второй половине дня 3 января 2026 года, в которых он не только угрожал новыми воздушными ударами по территории Венесуэлы, но и сообщил о своей решимости оккупировать Боливарианскую Республику и управлять ей, эксплуатируя ее природные ресурсы. Данные высказывания можно охарактеризовать как признание плана аннексии страны и "полного уничтожения неотъемлемых прав венесуэльского народа и <...> государства", говорится в заявлении объединения государств в рамках ООН.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Группа друзей в защиту Устава ООН была создана в июле 2021 года по инициативе Венесуэлы при активном участии России. В настоящее время в ее состав входят Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.