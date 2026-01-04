Эксперт Курлиандски: удар по Венесуэле открыл новую эру интервенционизма США

Операция в Боливарианской Республике посылает другим странам континента сигнал, от которого мурашки по коже, такое мнение выразил представитель парижского Института международных и стратегических отношений

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 4 января. /ТАСС/. Удар США по Венесуэле ознаменовал начало новой эры американского интервенционизма в Латинской Америке. Такое мнение выразил эксперт парижского Института международных и стратегических отношений Жан-Жак Курлиандски.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"Удары по Каракасу подтверждают лидерам региона, что в Латинской Америке начинается новая эра американского интервенционизма", - заявил он в интервью швейцарской газете Tribune de Genève.

По его словам, операция США в Боливарианской Республике посылает другим странам континента "сигнал, от которого мурашки по коже". Эксперт заявил, что не верит в американскую интервенцию в Колумбии, но полагает, что президенту страны Густаво Петро следует беспокоиться, поскольку американский лидер Дональд Трамп назвал его "наркоторговцем, а затем пригрозил, что он будет следующим после [захваченного США президента Венесуэлы Николаса] Мадуро".

"Перу, построившее огромный глубоководный порт, принадлежащий китайцам, также имеет повод для беспокойства, как и Мексика, производитель нефти и богатая минералами страна", - пояснил Курлиандски. Он напомнил, что Трамп недавно заявил, что Мексикой управляет не президент Клаудия Шейнбаум, а наркокартели.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.