NYT: Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января

Заседание пройдет в полдень по местному времени

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © AP Photo/ Gustavo Moreno

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк 5 января в полдень по местному времени (20:00 мск). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, появление супруги венесуэльского лидера Силии Флорес де Мадуро в расположенном на Манхэттене суде запланировано на то же время. Как ожидается, в ходе слушания им будут зачитаны обвинения. Дело будет вести судья Элвин Хеллерстин.

Согласно судебным документам, Мадуро инкриминируется сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов.