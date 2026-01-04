МИД Венесуэлы: США совершили агрессию против стран Латинской Америки

Любое защищающее свой суверенитет государство "может стать объектом агрессии со стороны" Соединенных Штатов, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 4 января. /ТАСС/. США совершили агрессию не только против Венесуэлы, но и против всех государств Латинской Америки, чтобы захватить ресурсы региона. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на внеочередном саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), который проходил в формате видеоконференции.

"Мы абсолютно четко заявляем, что эта атака направлена не только против Венесуэлы, но и против всей Латинской Америки и Карибского бассейна", указал Хиль. Он отметил, что США уже не могут скрывать, что их истинный интерес заключается в природных ресурсах: нефти, земле, воде и биоразнообразии латиноамериканского региона. Министр подчеркнул, что любая страна, которая решит защищать свой суверенитет, может стать объектом агрессии со стороны США.

Хиль указал, что акт агрессии также нарушил личный иммунитет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он призвал СЕЛАК осудить агрессивные действия США, которые нарушили зону мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.