Brasil247: власти Венесуэлы сохранят единство в поддержке Мадуро

Высшие должностные лица квалифицируют действия США как похищение законно избранного главы государства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 января. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы продолжит единодушно поддерживать законного президента страны Николаса Мадуро, похищенного американскими военными 3 января в Каракасе. Об этом сообщил бразильский портал Brasil247 со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Боливарианской Республики.

По его словам, власти "останутся едины" в поддержке Мадуро. При этом высшие должностные лица венесуэльского правительства сохраняют контроль над страной и квалифицируют действия США как похищение законно избранного главы государства.