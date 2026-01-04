Пушков: триумф США в Венесуэле может обернуться катастрофой

Такими действиями США возродили понятие Дикого Запада, считает председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Временный триумф Соединенных Штатов в Венесуэле может обернуться для президента страны Дональда Трампа катастрофой. Такое мнение высказал председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, действиям и заявлениям Трампа "не откажешь в эффектности", но их эффективность при этом - другое дело. Пушков отметил, что предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Афганистане, Ливии, Ираке, и торопились объявить о своем триумфе. При этом временный триумф оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы, отметил сенатор.

По его мнению, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, "вновь переполошили весь мир, вернув его к дикому империализму 19-го века". Кроме того, США возродили понятие Дикого Запада, вновь присвоив себе право "творить в Западном полушарии то, что хотят".

"Но каким будет конечный результат? Не обернется ли "триумф" катастрофой?" - завершил сенатор.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. По информации телеканала CNN, они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.