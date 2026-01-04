Массовые акции в поддержку Мадуро и его жены прошли в Венесуэле

Многочисленные демонстрации и митинги состоялись в центре Каракаса и других городах республики

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Многотысячный марш и митинг с требованием к США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес прошли 4 января в центре Каракаса.

Сторонники главы государства и Боливарианской революции без опасения вышли на улицы и площади столицы, которая накануне подверглась бомбардировкам и ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил США. Выступающие призвали вашингтонскую администрацию незамедлительно освободить и вернуть на родину законно избранного президента и его жену, а также прекратить угрозы в адрес Венесуэлы.

Кроме того, многочисленные демонстрации и митинги прошли в других городах республики.