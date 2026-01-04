Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне угроз США

Премьер-министр Йонас Гар Стёре и президент Александер Стубб сообщили, что их страны солидарны с Королевством

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразили поддержку Дании на фоне американских угроз по контролю над Гренландией в оборонительных целях.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях. "Безусловно, нам нужна Гренландия, - сказал он в интервью журналу The Atlantic. - Она нам нужна для обороны". По убеждению Трампа, остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала США прекратить угрозы, подчеркнув, что нет смысла в том, чтобы Вашингтон брал остров под контроль.

"Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания. Норвегия полностью солидарна с Королевством", - написал Стёре на своей странице в соцсети Х.

По мнению Стубба, никто не может принимать решения за Гренландию и Данию, кроме их самих. "Наша скандинавская страна-подруга Дания и канцелярия премьер-министра имеют нашу полную поддержку", - написал он в Х.

Как заявил 4 января председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, публикация ранее работавшей в администрации Трампа ведущей подкаста Кэти Миллер карты Гренландии в цветах флага США и надписью на датском языке "СКОРО - скоро" говорит о неуважении, но причин для паники нет. Он подчеркнул, что Гренландия не продается и ее "будущее не определяется постами в социальных сетях", и отметил, что отношения между странами и народами основываются на "уважении и международном праве".