NYP: Трамп не считает выборы в Венесуэле первоочередной задачей

На вопрос о кандидатуре Марии Корины Мачадо американский лидер подчеркнул, что ее победа возможна только при поддержке США

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что проведение выборов является второстепенной задачей для Венесуэлы. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете New York Post (NYP), на основании беседы с американским лидером.

В ходе интервью Трампа спросили о готовности поддержать кандидатуру оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марию Корину Мачадо на выборах в Венесуэле. "Мы должны управлять страной с помощью закона и порядка. Мы должны управлять страной, где мы сможем извлекать выгоду из их экономики, а именно из ценной нефти и других вещей", - сказал на это глава Белого дома. Он также предположил, что потенциальная победа Мачадо возможна только при его поддержке.

С точки зрения Трампа, Боливарианская Республика оказалась на грани экономического краха и превращения "в страну третьего мира".

3 января президент США выразил мнение, что Мачадо "будет очень трудно стать лидером" Венесуэлы, так как "у нее нет поддержки и уважения внутри страны".

Мачадо получила в 2025 году Нобелевскую премию мира "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Она родилась в 1967 году в Каракасе, в 2010-м была избрана в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), а спустя два года основала и возглавила оппозиционное движение Vente Venezuela. В 2014 году Мачадо принимала активное участие в антиправительственных акциях протеста и тогда же предстала перед судом по обвинению в попытке госпереворота и покушения на президента Николаса Мадуро, по итогам разбирательств ей было временно запрещено занимать государственные должности.