Трамп: США больше нацелены на наращивание добычи нефти в Венесуэле

Выборы в стране волнуют Соединенные Штаты не так сильно, отметил американский президент

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация на данном этапе в большей степени сосредоточена на восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем на проведении выборов в стране. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что в первую очередь мы стремимся починить ее, подготовить, поскольку там бардак. В стране бардак, ею управляли ужасным образом", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон добиваться проведения выборов в Венесуэле. "Нефть добывают в очень небольших объемах", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. "Мы обеспечим приход крупных нефтяных компаний, они починят инфраструктуру, они будут инвестировать", - добавил Трамп, говоря о мерах по наращиванию объемов добычи нефти в республике. По его словам, выборы в стране состоятся "в подходящий момент".