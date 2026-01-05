Трамп: США не считают, что им потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что им потребуется вновь применять военную силу против Венесуэлы после захвата президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро. С таким заявлением выступил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Мы были полностью готовы действовать. Однако мы не считаем, что нам это понадобится", - сказал он журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. Трамп отвечал на вопрос о том, возможно ли новое применение силы в отношении Венесуэлы.