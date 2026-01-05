Fox: администрация Трампа проведет для Конгресса брифинг по Венесуэле 5 января

По информации телеканала, ожидается, что в мероприятии в том числе примут участие госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует 5 января провести закрытый брифинг для членов Конгресса по операции в Венесуэле. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, на мероприятие будут приглашены восемь лидеров законодателей в Палате представителей и в Сенате, а также председатели трех профильных комитетов.

Как ожидается, брифинг состоится вечером, в нем примут участие госсекретарь США Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава американского Минюста Пэм Бонди.

Представители Демократической партии критикуют проведение операции. В частности, лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) заявил в интервью телеканалу NBC News, что действия США в Венесуэле были не чем иным, как "актом войны" и, следовательно, должны были предварительно быть согласованы с американскими законодателями.