Филиппины призвали США восстановить мир и порядок в Венесуэле

В государстве с обеспокоенностью следят за развитием событий, говорится в сообщении филиппинского МИД

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 5 января. /ТАСС/. Филиппины призвали США соблюдать международное право для предотвращения эскалации конфликта и восстановления мира и порядка в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении филиппинского МИД по поводу американской военной операции в Венесуэле и захвата президента республики Николаса Мадуро.

Читайте также Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

"Филиппины с обеспокоенностью следят за развитием событий в Венесуэле и их последствиями для мира и стабильности в регионе, а также для международного порядка, основанного на правилах. Признавая исходные соображения Соединенных Штатов в вопросе обеспечения безопасности, Филиппины обращают внимание на соответствующие принципы международного права, включая независимость и суверенное равенство государств, мирное разрешение споров, запрет на угрозу силой или ее применение и невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Филиппины призывают вовлеченные стороны уважать международное право, включая Устав ООН, проявлять сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, восстановить мир и порядок в Венесуэле и способствовать безопасности и благополучию всех людей, включая филиппинцев, проживающих в Венесуэле и соседних странах", - говорится в сообщении.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с супругой были захвачены и вывезены из страны. Хозяин Белого дома также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.