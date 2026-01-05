Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

По мнению американского лидера, республикой "управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

Рассуждая о Венесуэле, которую он назвал "больным соседом" США, Трамп аналогичным образом охарактеризовал Колумбию. "Ей управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Ему недолго осталось этим заниматься, вот что я вам скажу", - заявил Трамп журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.

На вопрос, означает ли это, что США допускают возможность проведения военной операции в Колумбии, Трамп заявил, что "это звучит неплохо".