Трамп утверждает, что не верит в удар Киева по резиденции Путина

По мнению президента США, "что-то произошло" недалеко, но это не имело ничего общего с ударом по резиденции российского лидера

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп утверждает, что не верит в нанесение Украиной удара по госрезиденции президента России Владимира Путина.

"Я не верю, что этот удар имел место", - сказал он журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. Трамп отвечал на вопросы об обстреле Киевом госрезиденции президента России в Новгородской области. "Что-то произошло достаточно близко [с госрезиденцией президента России]", - заявил в этом контексте Трамп. "Но, - по версии президента США, - это не имело ничего общего [с ударом по госрезиденции российского лидера]". Детали хозяин Белого дома приводить не стал.

Его спросили, почему в таком случае ранее он фактически осуждал Киев, комментируя эту тему. "Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Он (Путин - прим. ТАСС) сказал, что по его дому был нанесен удар", - ответил Трамп, имея в виду свой недавний разговор с российским президентом. "Мы не считаем, что это (атака Украины на госрезиденцию Путина - прим. ТАСС) произошло. Теперь, когда мы смогли проверить", - утверждал глава вашингтонской администрации. "Мы просто надеемся, что Россия и Украина урегулируют [конфликт]", - добавил Трамп.