Трамп утверждает, что власти Кубы близки к падению

Причина в отсутствии источников доходов, заявил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что власти Кубы близки к падению из-за отсутствия источников доходов.

"Думаю, вы видите, что Куба готова пасть. Куба выглядит так, будто готова пасть. Я не знаю, как они будут держаться, и будут ли", - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. "У Кубы сейчас нет доходов. Она получала все доходы от венесуэльской нефти, а теперь больше их не получает. И Куба буквально готова пасть", - добавил Трамп.

На вопрос о возможных силовых мерах со стороны США против Кубы глава вашингтонской администрации ответил: "Я думаю, она просто падет. Я не думаю, что нам нужны какие-то действия, похоже, что она просто падет".