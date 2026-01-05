Трамп считает, что ситуация с Каракасом не ухудшит его отношения с Си Цзиньпином

Вашингтон может воздействовать на КНР с помощью тарифов, отметил американский лидер

Председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская военная операция в Венесуэле не окажет влияния на его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я так не думаю, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил в поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники. - У меня очень хорошие отношения [с Си Цзиньпином]".

Американский лидер заявил, что Вашингтон может воздействовать на КНР с помощью тарифов, вместе с тем он признал, что у Пекина есть рычаги влияния на Соединенные Штаты. Трамп также подтвердил, что намеревается посетить Китай в апреле этого года.

Ранее МИД КНР потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. В китайском внешнеполитическом ведомстве назвали захват первого лица страны нарушением международного права и основных норм международных отношений.