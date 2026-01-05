Трамп: решение Мадуро сдаться было верным

Американский президент пояснил, что спецназ действовал "очень жестоко"

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро добровольно сдаться верным, так как американский спецназ в ходе операции действовал "крайне жестоко".

"Мадуро сразу сдался, он поднял руки и сдался. И он поступил правильно", - сказал Трамп на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил в поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.

"Мы были так эффективны, и это было так быстро и жестоко. Это было очень жестоко", - добавил Трамп. Журналисты попросили его рассказать, в какой момент операции было пролито больше всего крови. "Не хочу вам это рассказывать", - ответил президент США. Ранее он указывал, что в ходе операции было убито много граждан Кубы, которые охраняли венесуэльского лидера.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил 4 января, что в результате операции США по похищению Мадуро и его жены Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца". На острове объявлен двухдневный траур.