Токаев не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

Президент опроверг данные о том, что целью реформы является сделать пост спикера парламента ключевым в системе госуправления

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен в ходе предстоящей парламентской реформы менять государственную систему в угоду личным интересам. Лидер страны опроверг утверждения о том, что цель реформы - сделать пост спикера парламента ключевым в системе госуправления и что он готовит эту должность для себя.

"Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан - это государство с президентской формой правления. Восемь лет назад, до прихода в Акорду (резиденцию президента - прим. ТАСС), изложил концепцию "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно", - сообщил Токаев в интервью, опубликованном в газете "Туркестан".

Он напомнил, что обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. "Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна - политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени", - пояснил президент.

По словам Токаева, он с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редактированию основного закона. "Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой конституции", - отметил он.

Ранее глава государства в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. С его точки зрения, такая реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, а в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По его мнению, однопалатный высший законодательный орган следует избирать только по партийным спискам, что будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе насчитывается 98 депутатов, 69 из них избираются по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по 2 от регионов страны, столицы и городов республиканского значения, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.