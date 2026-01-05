Токаев: Путин ценит Назарбаева, стоявшего у истоков евразийской интеграции

Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам, отметил лидер Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, их периодические встречи говорят о высоких человеческих качествах российского лидера. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Туркестан".

"Российского президента отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Данная встреча говорит о высоких человеческих качествах Владимира Путина", - сказал глава Казахстана, комментируя недавнюю встречу Путина с Назарбаевым.

"Меня не интересует содержание таких бесед, никогда не задаю вопросов на эту тему", - добавил Токаев. По его словам, российский лидер предупредил его о предстоящем разговоре с Назарбаевым. "Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам российский президент, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе", - указал глава Казахстана.

Встреча Назарбаева и Путина прошла 27 декабря в Кремле. Ранее Путин также проводил встречи в Москве с первым президентом Казахстана.