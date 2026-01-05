Орбан: акция США против Венесуэлы доказала распад либерального мирового порядка

Премьер-министр Венгрии указал, что его правительство намерено придерживаться "пути мира и безопасности"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Действия США против Венесуэлы стали еще одним доказательством того, что нынешний мировой порядок находится в состоянии распада, но контуры нового мира еще только формируются. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подтвердив, что его правительство намерено придерживаться "пути мира и безопасности".

"В первые дни этого года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок находится в состоянии распада", - заявил Орбан, имея в виду санкционированную президентом Дональдом Трампом военную операцию США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Глава правительства отметил, что состоявшееся год назад возвращение Трампа в Белый дом стало для либерального мирового порядка "смертельным ударом".

"Однако новый мир еще только формируется. Впереди еще более нестабильные, непредсказуемые и опасные годы", - написал далее Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что в случае победы возглавляемой им партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на предстоящих в апреле парламентских выборах Венгрия будет "идти по пути мира и безопасности". "Мы не хотим отправлять венгерскую молодежь на фронт, и мы не хотим разрушать страну и венгерскую экономику", - заявил премьер, указав, что Венгрия будет "держаться подальше от войны" на Украине.