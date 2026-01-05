Китай поддержал созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с ударом США по Венесуэле

Пекин готов вместе с международным сообществом "твердо защищать Устав ООН" и отстаивать международную справедливость и правосудие, указал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайская сторона выступает в поддержку проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения военного удара США по Венесуэле. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Китай поддерживает созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нанесением Соединенными Штатами военных ударов по Венесуэле. Мы выступаем за то, чтобы Совет Безопасности сыграл должную роль в соответствии со своими обязанностями", - сказал дипломат.

Он добавил, что Пекин готов вместе с международным сообществом "твердо защищать Устав ООН" и отстаивать международную справедливость и правосудие.