Китай поддержал созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с ударом США по Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
07:44
ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайская сторона выступает в поддержку проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения военного удара США по Венесуэле. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай поддерживает созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нанесением Соединенными Штатами военных ударов по Венесуэле. Мы выступаем за то, чтобы Совет Безопасности сыграл должную роль в соответствии со своими обязанностями", - сказал дипломат.
Он добавил, что Пекин готов вместе с международным сообществом "твердо защищать Устав ООН" и отстаивать международную справедливость и правосудие.