Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву
Редакция сайта ТАСС
08:18
ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Правительство Франции считает, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро противоречит международному праву. Об этом заявила официальный представитель кабмина республики Мод Брежон в эфире радиостанции RMC.
"Разумеется, это противоречит международному праву. Мы никогда не утверждали обратного", - сказала она.
В то же время она выразила мнение, что и сам "Мадуро несет ответственность за произошедшее".
Брежон считает, что "теперь необходимо дать Венесуэле возможность строить будущее после Мадуро". "Этот переход должен быть мирным и демократическим", - полагает представитель правительства Франции.