Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

В то же время официальный представитель кабмина республики Мод Брежон выразила мнение, что и сам президент Венесуэлы "несет ответственность за произошедшее"

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Правительство Франции считает, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро противоречит международному праву. Об этом заявила официальный представитель кабмина республики Мод Брежон в эфире радиостанции RMC.

"Разумеется, это противоречит международному праву. Мы никогда не утверждали обратного", - сказала она.

В то же время она выразила мнение, что и сам "Мадуро несет ответственность за произошедшее".

Брежон считает, что "теперь необходимо дать Венесуэле возможность строить будущее после Мадуро". "Этот переход должен быть мирным и демократическим", - полагает представитель правительства Франции.