Глава МИД Испании: урегулирование в Венесуэле не может быть навязано извне

Комментируя военную операцию США в республике, Хосе Мануэль Альбарес отметил, что "было предпринято действие, явно противоречащее международному праву"

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что урегулирование ситуации в Венесуэле не должно быть навязано извне и тем более силой.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

Комментируя военную операцию США в республике, дипломат отметил, что "было предпринято действие, явно противоречащее международному праву". "Решение для Венесуэлы не может быть навязано извне, тем более силой", - подчеркнул он в интервью радиостанции Cadena SER.

"У нас уже есть множество примеров в истории, в новейшей истории, вспомним, например, Ирак, - сказал глава МИД. - Применение силы в конечном итоге приводит не к демократии, а к хаосу и нестабильности не только в стране, где она применяется, но и в регионе". Говоря о реакции ЕС на действия США, Альбарес отметил, что ему бы хотелось, чтобы заявлении сообщества было жестче. Кроме того, по словам министра, Мадрид готов взаимодействовать с правительством исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.