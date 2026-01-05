WP: Трамп не поддержит Мачадо, так как она не отказалась от Нобелевской премии

Если бы она уступила награду в пользу американского лидера, то уже была бы президентом Венесуэлы, отметил собеседник издания

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не намерен оказывать политическую поддержку оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента и лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в пользу американского лидера. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

Как отметило издание, несмотря на то, что Мачадо, принимая премию, заявила, что посвящает свою награду Дональду Трампу, американский президент счел отказ уступить медаль "величайшим грехом".

"Если бы она отказалась и сказала, что не может ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу, она бы сегодня уже была президентом Венесуэлы", - сказал один из собеседников WP.

Издание также указывает, что скептические комментарии Трампа в отношении венесуэльской оппозиции "застали врасплох" Мачадо и других ее представителей. Теперь они наблюдают, как будет строиться дальнейшее взаимодействие Вашингтона с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которую Верховный суд республики назначил и.о. главы государства. Оппозиция ожидает либо "плавного перехода" с постепенной заменой правительства, либо же сохранения текущих элит, но уже "под опекой американцев".