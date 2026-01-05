Стармер выразил поддержку премьеру Дании на фоне заявлений Трампа о Гренландии

Премьер-министр Великобритании отметил, что вопрос территориальной принадлежности острова не должен обсуждаться третьей стороной

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил поддержку своей датской коллеге Метте Фредериксен, заявив, что вопрос территориальной принадлежности Гренландии не должен обсуждаться третьей стороной.

"Позвольте мне внести ясность относительно Гренландии: будущее Гренландии должно определяться Гренландией и Королевством Дания. Дания - близкий европейский союзник, близкий союзник по НАТО. Будущее [Гренландии] должно определяться Гренландией и Королевством Дания и только ими. Наша позиция предельно ясна", - сказал он в эфире телеканала Sky News. Стармер добавил, что "выражает поддержку" Фредериксен и назвал правильными ее слова о будущем Гренландии.

Ранее Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала США прекратить угрозы, подчеркнув, что нет смысла в том, чтобы Вашингтон брал остров под контроль. Таким образом она отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.