CNN: Мадуро доставили в здание суда в Нью-Йорке

На кадрах, снятых очевидцами и журналистами, видно, как автомобиль въезжает в здание задним ходом в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Бронированный автомобиль с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

На кадрах, снятых очевидцами и журналистами, видно, как автомобиль въезжает в здание задним ходом в сопровождении агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Ожидается, что Мадуро предстанет перед судом в 20:00 мск для предъявления официальных обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и использованием оружия.

Ранее венесуэльский политик и его жена были доставлены из Бруклинского центра содержания под стражей (MDC), где они находились с момента прибытия в США в субботу вечером. Перед отправкой в тюрьму Мадуро прошел стандартные процедуры оформления в офисе DEA в центре Манхэттена, включая снятие отпечатков пальцев и медицинский осмотр.