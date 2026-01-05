Венгрия не стала блокировать заявление ЕС по Венесуэле

Страна отказалась участвовать в его обсуждении

БУДАПЕШТ, 5 января. /ТАСС/. Венгрия не поддержала общее заявление Евросоюза о событиях в Венесуэле, но не стала накладывать на него вето, а просто отказалась участвовать в его обсуждении. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на большой пресс-конференции в Будапеште.

"ЕС попытался представить общую позицию всех своих стран [по Венесуэле]. Мы не накладывали вето [на это заявление], но решили просто не принимать участия в его обсуждении", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов, среди которых находился корреспондент ТАСС.

Орбан не стал выступать однозначно в поддержку военной операции США в Венесуэле, но отметил, что эти события могут сыграть позитивную роль для Венгрии, поскольку помогут стабилизировать положение с поставками нефти во всем мире. По его словам, "после того, как Венесуэла будет взята под контроль, для Венгрии создастся более благоприятная ситуация на энергетическом рынке".

4 января Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле и вместо этого распространил документ от имени 26 стран, без участия Венгрии. В нем содержится указание на необходимость "соблюдать международные нормы и Устав ООН", а также призыв "уважать волю народа Венесуэлы" в целях преодоления политического кризиса.