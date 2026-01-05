Президент Мексики напомнила, что вторжения США никогда не приносили демократию

Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что только народы имеют право самостоятельно определять свое будущее

МЕХИКО, 5 января. /ТАСС/. Вмешательство США во внутренние дела других стран не приводит ни к демократии, ни к устойчивой стабильности. Об этом заявила на пресс-конференции президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"История Латинской Америки ясна и однозначна: вмешательство никогда не приносило демократии, никогда не обеспечивало благополучия и не создавало устойчивой стабильности", - отметила она. Президент подчеркнула, что только народы имеют право самостоятельно определять свое будущее, выбирать путь развития и осуществлять суверенитет над своими природными ресурсами.

Она указала, что позиция Мексики основана как на национальном законодательстве, так и на нормах международного права, в связи с чем страна выступает против односторонних действий, которые "не могут быть основой международных отношений в XXI веке". "Суверенитет и самоопределение народов не являются факультативными или предметом торга. Это фундаментальные принципы международного права, и они должны соблюдаться всегда, без исключений", - заявила Шейнбаум.

"Американский континент не принадлежит ни одной доктрине и ни одной державе. Он принадлежит народам стран, которые его составляют", - подчеркнула президент, напомнив, что "экономическое соперничество с Азией возможно только через сотрудничество, инвестиции, развитие инфраструктуры, образования и социального благополучия, а не через вмешательство и применение силы".