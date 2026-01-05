Гутерриш заявил о несоблюдении Вашингтоном международного права по Венесуэле

В Уставе ООН закреплен запрет на угрозу силой или применение силы против территориальной целостности или политической независимости государств, указала заместитель генерального секретаря Розмари Дикарло

ООН, 5 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Соединенные Штаты не соблюдали нормы международного права, проводя военную операцию в Венесуэле 3 января.

"В Уставе ООН закреплен запрет на угрозу силой или применение силы против территориальной целостности или политической независимости государств, - сказала на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря Розмари Дикарло, зачитывавшая заявление от имени главы всемирной организации. - Я обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены относительно военных действий 3 января".