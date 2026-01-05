Колумбия продолжит принимать на своей территории беженцев из Венесуэлы

Представитель Колумбии при ООН Салабата Торрес отметила, что колумбийские власти, действуя на упреждение, приняли меры для защиты гражданского населения и обеспечения стабильности в приграничных с Венесуэлой районах

ООН, 5 января. /ТАСС/. Колумбия продолжит принимать на своей территории граждан Венесуэлы, вынужденных покинуть страну на фоне ударов США. Об этом заявила представитель Колумбии при ООН Леонор Салабата Торрес на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Колумбия будет продолжать принимать на своей территории венесуэльцев, которые столкнулись с неопределенностью, возникшей в результате кризиса, вызванного этими атаками", - заявила дипломат.

Представитель Колумбии предупредила, что подобные действия могут привести к массовому исходу населения из Венесуэлы и формированию негативных тенденций в регионе. По ее словам, происходящее отрицательно сказывается на ситуации в регионе в целом и выходит за пределы границ Венесуэлы. Она подчеркнула, что напрямую страдают страны региона, в том числе Колумбия.

Салабата Торрес отметила, что колумбийские власти, действуя на упреждение, приняли меры для защиты гражданского населения и обеспечения стабильности в приграничных с Венесуэлой районах, а также оказывают поддержку населению, включая мигрантов, во взаимодействии с органами местного самоуправления.

Выступая в Совете Безопасности, она также указала, что происходящее напоминает "самые мрачные страницы политической истории Латинской Америки и Карибского бассейна".