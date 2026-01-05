CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат основателя WikiLeaks

По информации телеканала, интересы захваченного США президента Венесуэлы будет представлять Барри Поллак

Барри Поллак © Lisa Maree Williams/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Защитником похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде станет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Работающий на компанию Harris St. Laurent & Wechsler LLP Поллак в 2024 году смог добиться для Ассанжа сделки, по которой тот признал вину и вышел из тюрьмы.

Утром Мадуро с женой Силией Флорес прибыл в здание суда в Нью-Йорке. Он обвиняется в хранении наркотиков и оружия.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы с супругой были захвачены и вывезены из страны. CNN сообщило, что они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.