Fox News: Мадуро доставили в зал суда без наручников, заседание началось

Американский адвокат венесуэльского лидера Барри Поллак находится рядом со своим подзащитным

Редакция сайта ТАСС

Здание суда США имени Дэниела Патрика Мойнихана © Маргарита Тамаева, ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в зал суда в Нью-Йорке без наручников, заседание начинается. Об этом сообщила в прямом эфире телекомпания Fox News.

Согласно изложенной ею информации, Мадуро доставили в суд вскоре после полудня по местному времени (20:00 мск). Американский адвокат венесуэльского лидера Барри Поллак находится рядом со своим подзащитным, передает Fox News.

Мадуро выступает на испанском, пользуется услугами переводчика, уточняет телеканал.