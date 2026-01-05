Без наручников, но в кандалах. Завершилось первое заседание по делу Мадуро
Редакция сайта ТАСС
18:08
В Нью-Йорке прошло первое заседание суда против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
ТАСС собрал основное о слушании.
- Мадуро доставили на заседание без наручников, в тюремной одежде и кандалах на ногах. Он выступал на испанском, пользуясь услугами переводчика.
- Защищать венесуэльского лидера будет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. Интересы Силии Флорес будет представлять юрист из штата Техас Марк Доннелли.
- В своем выступлении Мадуро подчеркнул, что продолжает являться президентом Венесуэлы, и настаивал на своей невиновности.
- Мадуро также указал, что является военнопленным.
- Адвокат Поллак уведомил суд, что пока не будет добиваться освобождения под залог и сделает это позднее.
- Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк согласился назначить посещение Мадуро и его жены консульскими работниками Венесуэлы.
- Защита сообщила, что Силия Флорес получила травмы во время похищения из страны - у нее ушиб ребер.
- Николасу Мадуро позволят сохранить заметки, которые он делал во время состоявшегося заседания.
- Следующее заседание состоится 17 марта.
- Лидера Венесуэлы с женой увезли из суда под конвоем.