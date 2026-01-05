ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Без наручников, но в кандалах. Завершилось первое заседание по делу Мадуро

Интересы лидера Венесуэлы представляет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак, следующее слушание запланировано на 17 марта
Редакция сайта ТАСС
18:08

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© Matias Delacroix/ Getty Images

В Нью-Йорке прошло первое заседание суда против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. 

ТАСС собрал основное о слушании.

  • Мадуро доставили на заседание без наручников, в тюремной одежде и кандалах на ногах. Он выступал на испанском, пользуясь услугами переводчика.
  • Защищать венесуэльского лидера будет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. Интересы Силии Флорес будет представлять юрист из штата Техас Марк Доннелли. 
  • В своем выступлении Мадуро подчеркнул, что продолжает являться президентом Венесуэлы, и настаивал на своей невиновности.
  • Мадуро также указал, что является военнопленным.
  • Адвокат Поллак уведомил суд, что пока не будет добиваться освобождения под залог и сделает это позднее.
  • Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк согласился назначить посещение Мадуро и его жены консульскими работниками Венесуэлы.
  • Защита сообщила, что Силия Флорес получила травмы во время похищения из страны - у нее ушиб ребер.
  • Николасу Мадуро позволят сохранить заметки, которые он делал во время состоявшегося заседания. 
  • Следующее заседание состоится 17 марта.
  • Лидера Венесуэлы с женой увезли из суда под конвоем.
 
